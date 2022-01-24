Tehlike Altındaki Avukatlar Günü, Kolombiya'daki avukatlara ithaf edildi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:57

Ankara Barosu, "24 Ocak Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü" nedeniyle Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Tehlikedeki Avukatlar Günü'nün bu yıl insan hakları avukatlarına yönelik baskının devam ettiği ve avukatların mesleklerini özgürce, bağımsız ve güvenli bir şekilde icra etmelerinin engellendiği Kolombiya'ya ithaf edildiği belirtilen açıklamayı Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel okudu.

Açıklamada, "Kolombiya’ da ise, son 10 yılda 700'den fazla avukat öldürüldü. 4.400'den fazla avukat da çeşitli saldırılara maruz kaldı. Ülkemizde de Kolombiya'da olduğu gibi çok sayıda avukat sadece mesleklerini ifa ettikleri ve müvekkillerini savundukları için öldürülüyor, baskılara maruz kalıyor ve haklarında açılan davalar sonucunda mahkum ediliyorlar" denildi.

Türkiye'deki durumun Kolombiya’dan pek de farklı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Hemen her gün bir avukata şiddet haberini medyada görebilmekteyiz" denilerek son dönemde öldürülen ve darp edilen avukatlar sayıldı.

Açıklamada, "Kolombiya’da mesleğini sürdürmekte ısrar eden avukatlar ve insan hakları savunucuları ile dayanışmak, onların sorunlarına dikkat çekmek için tüm dünyada onlarca hukuk kurumu yanyana gelerek aşağıdaki talepleri bir kez daha dile getiriyoruz" denilerek şunlar sıralandı:

"1. Kolombiya Devleti, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler Yönergesinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Kolombiya devleti, insan hakları avukatlarına yönelik birçok saldırıları derhal ciddiyetle ele almalı ve BM prensiplerinin 16. ve 18. İlkeleri uyarınca avukatların mesleklerini özgür ve bağımsız bir şekilde icra etmeleri için gereken güvenceleri sağlamalıdır.

3. Kolombiya devleti, Havana Kuralları arasında yer alan 17. prensip uyarınca, özellikle insan hakları savunucularının daha yüksek risk altında olduğu kırsal bölgelerde, Kolombiyalı avukatların güvenliklerini ve özgürlüklerini garanti altına almak için ek ve etkili güvenlik önlemleri almalıdır.

4. Kolombiya devleti, cezasızlığa son vermek için insan hakları avukatlarına karşı işlenen suçlara ilişkin tarafsız, bağımsız ve etkili soruşturmalar yürütmeli ve gerekli olduğunda, failler hakkında kovuşturma başlatmalıdır.

5. Kolombiya devleti, BM Sözleşmesinin 18 ve 23. İlkeleri uyarınca özellikle daha hassas olan insan hakları davalarında görev alan Kolombiyalı avukatların kriminalize edilmesi ile mücadele etmelidir.

6. Uluslararası toplum, Kolombiya devletinin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi karşısında sessiz kalmamalıdır.

7. Dünyanın dört bir yanındaki barolar ve hukuk toplulukları, Kolombiya'daki insan hakları avukatlarının durumuna dikkat kesilmeli ve meslektaşlarını desteklemek için çalışmalar yürütmelidir.

8. Gazeteciler ve uluslararası medya, Kolombiya'daki insan hakları avukatlarının durumunu araştırmaya ve rapor etmeye, Kolombiya devletine baskı yapmaya ve dünya çapında kamuoyunun dikkatini insan hakları avukatlarının oynadığı hayati role ve karşı karşıya oldukları ağır risklere çekmeye davet edilmektedir."