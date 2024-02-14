Tek tek icraatlarını sayıp o ismi işaret ettiler! 'Suçlunun yeni hedefi İstanbul'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:38

Güncelleme: 14.02.2024 - 17:07

İliç'te yaşanan maden faciasında kaybolan 9 işçinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken geçen yıl madende kapasite artışına gidildiği ve bunun onayının AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde verildiği öğrenildi. TİP, sosyal medya hesabından "Sen bir faciasın" notuyla dikkat çeken bir afiş paylaştı. Kurum'un fotoğrafının yer aldığı afişte 'Hatay'da imar affı', 'Erzincan'da kapasite artırımı', 'Suçlunun yeni hedefi İstanbul' ifadeleri yer aldı.