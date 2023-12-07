Tekstil sektöründeki sorunların araştırılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:17

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:17

CHP Grubu’nun “Tekstil Sektöründeki Sorunların Araştırılması” amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Öneri üzerine CHP Grubu adına söz alan önerge sahibi CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Konuşmama başlarken sendikal hakları için mücadele eden Özak Tekstil işçilerini buradan selamlıyorum. 2021 yılı Ağustos ayından itibaren uygulanan yanlış politikalar sonucu oluşan daralmanın yol açtığı tekstil ve hazır giyim sektöründeki istihdam kaybı dokuz ayda 200 bin kişiye ulaştı, yıl sonunda bu rakam 300 bin kişiyi geçecek. Bu rakam sektördeki 1,5 milyon kişinin ekmeğinden, aşından olması demek” diye konuştu.

“İNSANLAR İŞİNDEN, AŞINDAN, EKMEĞİNDEN OLDULAR”

AKP’li ve MHP’li vekillere seslenen CHP’li Arpacı, “Size söylüyorum iktidar milletvekilleri, ‘istihdam, yatırım, ihracat, ve üretim’ diye çıktığınız bu yolda insanlar işinden, aşından, ekmeğinden oldular. Bunun bir tek sebebi var, enflasyon. Her ay cebimizdeki parayı çalan, ilkokul çocuklarının bile gündeminde olan hırsız yani enflasyon. O gün çıkardığınız yangın büyüdü ve tüm ülkeyi sardı. Bu yangının sönmesi için Hazine ve Maliye Bakanının yaptığı faiz artışı artık bir işe yaramıyor. Yapısal reformlar yapılmadan sadece faiz artırarak ‘Piyasadan parayı çekelim, insanlar mallarını düşük paraya satsınlar -zarar etsinler- fiyatlar düşsün’ anlayışıyla enflasyonla mücadele edilmez. Rasyonel politikalara dönmek için bu noktadan sonra Dışişleri Bakanının, Adalet Bakanının, Sanayi Bakanının, Ticaret Bakanının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının, Çalışma Bakanının hep birlikte reform yaparak topyekûn mücadele etmesi gerekir. Hemen şu anda önlem almazsak işsizlik rakamları daha da yukarı gidecektir” diye konuştu.

“‘İHRACAT YAPIN’ DEMEKLE İHRACAT YAPILMIYOR”

“Sektör 2023 yılını kayıpla geçirdi, şu anda 2024 yılının ilk yarısı için umudunu kaybetti” diye devam eden Arpacı, “Yüzde 60 enflasyonla var olmaya çalışan tekstil sektörü dünyadaki tüm rakiplerinden döviz bazında yüzde 45 pahalı. Mehmet Şimşek ‘İhracat yapın’ diyerek çıkış yolu gösteriyor. Tekrar ediyorum Sayın Bakan, rakiplerinizden yüzde 45 pahalıyken kim bizden mal alır? ‘İhracat yapın’ demekle ihracat yapılmıyor. Bugün uygulanan dış politikalar sebebiyle iş insanları yurt dışında katılacakları fuarlar için bile vize alamıyorlar. Kendilerinin yeşil pasaportu olsa bile çalışanlarını, ekiplerini yanlarında götüremiyorlar. Ocak ve şubat ayında Avrupa'da tekstil sektörü için çok önemli fuarlar vardır. Şu anda, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde vize kapıları kapalı. Eğer sektör temsilcileri bu fuarda ürün satamazlar ise 2024 yılı için telafi edilemez kayıpları olacaktır. Dışişleri Bakanımızı bu sorunu çözmek için göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“PAMUK, İPLİK VE HAM KUMAŞ İTHALATINA İLAVE VERGİLER ENFLASYON DEMEK”

Ticaret Bakanlığı’nın ihracata koyduğu yeni vergileri hatırlatarak devam eden CHP’li vekil, “Ticaret Bakanımız, tekstil sektörünü korumak için pamuk, iplik ve ham kumaş ithalatına ilave vergiler getirdiniz; peki, bu vergilerin hazır giyim sektörüne ek maliyetini ve dolayısıyla enflasyon yaratacağını hiç düşündünüz mü? Eğer ithalata vergi getirecekseniz tüketim mallarına getirin, ham maddeye değil; üreticinin ihracat yapabilmesi için ucuz ham maddeye ihtiyacı vardır. Çalışma Bakanımız, bu ay içinde asgari ücreti açıklayacaksınız, buradan size sesleniyorum: Asgari ücret, açlık sınırının altında olamaz fakat enflasyonun yükünü de tamamen esnafın sırtına yükleyemezsiniz. Asgari ücretin vergileri azaltılmalı. Çalışanın satın alma gücü artırılırken işverenin maliyetini azaltmazsanız Merkez Bankası Başkanının da söylediği gibi enflasyonda artışa sebep olursunuz” şeklinde konuştu.

“SEÇİM SEBEBİYLE DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ZAMLARI SANAYİCİNİN SIRTINA YÜKLENDİ”

İktidarın ‘doğal gaz ve petrol bulduk” açıklamalarını hatırlatan Şeref Arpacı, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, bugün enflasyonun bu seviyelerde olmasındaki en büyük paylardan biri kurumunuzdur. Seçim sebebiyle doğal gaz ve elektrik zamlarını sanayicinin sırtına yüklediniz, maliyet enflasyonunu körüklediniz. Madem Gabar'da petrolümüz, Karadeniz'de doğal gazımız var; bunları sanayiciye de kullandırmanızı talep ediyoruz. Sanayi Bakanımız, bugüne kadar verdiğiniz bölgesel teşviklerle iç piyasada haksız rekabet yarattığınızın farkında mısınız? Teşvikler bölgesel değil, sektörel olmalıdır. Bugün nasıl yüksek teknoloji ürünlere verdiğiniz teşviklerde bölge gözetmiyorsanız tekstil sektöründe de her yatırımcıya eşit mesafede olmanız gerekmektedir. Yüce Mecliste bulunan milletvekillerine çağrı yapıyorum, sektörün içinden gelen ve sorunları gerçekten bilen biri olarak size sesleniyorum: Gelin, bu araştırma önergesine destek verin, sektörün sorunlarını titizlikle inceleyip onlara çözüm olalım. Bu sadece bir sektöre destek değil, milletimize destektir diyorum” dedi.