Temel Karamollaoğlu: Geçmişte de ilk koalisyon CHP'yle yapılmıştı. En büyük ciddi adımlar o dönemde atılmıştı

28 Ağustos 2022 Pazar, 17:52

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin bugün Çengelköy’deki Çınar Piknik Alanı'nda düzenlediği Yaz Şenliği Piknik Programı'na katıldı.

Karamollaoğlu, "Geçmişte de ilk koalisyon CHP’yle yapılmıştı. En büyük ciddi adımlar o dönemde atılmıştı. İlk faizsiz banka o dönemde kurulmuştu. Kıbrıs o dönemde fethedilmişti" ifadelerini kullandı.

Burada partililere seslenen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"BÖLGEMİZ BİR KARGAŞAYA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR"

Bölgemiz bir kargaşaya doğru sürükleniyor. Bunu sık sık söyleme ihtiyacı duyuyorum. İçinde yaşadığımız problemler, sadece ülkemizi ilgilendiren problemler değil. Birileri ülkemizin güçlenmesini, birileri ülkemizin etkili olmasını arzu etmiyorlar. Bundan dolayı da içeride birtakım sıkıntıların doğmasını, birtakım çekişmelerin ortaya çıkmasını kendileri için avantaj olarak görüyorlar. Bu bölgeyi karıştırmak isteyenler, ülkemizin bölünmesini de hedefliyorlar. Sık sık söyleme ihtiyacı duyuyorum. ABD’nin de diğer siyonist kuruluşlarının da hedefi Büyük Orta Doğu Projesi'ni gerçekleştirmek. Peki ne demek Büyük Orta Doğu Projesi? Aslında bunu Türkçeye çevirdiğimiz zaman, çok açık ve net olarak söylüyorum ki bunun adı ‘Büyük İsrail Projesi’dir.

"GEÇMİŞTE DE İLK KOALİSYON CHP’YLE YAPILMIŞTI"

Sorumluluğumuz çok büyük. İçinde bulunduğumuz şartlar maalesef çok zor. Şimdi önümüzde fazla bir zaman yok. En geç 9-10 ay sonra seçimler geliyor. Bir ihtimal, 6-7 ay sonra da seçim olabilir. O halde biz, seçime hemen hazırlanmalıyız. Özellikle sandıklara hakim olmak bizim için çok önemli. Onun arkasından da politikalarımızı kamuoyuna yansıtmak. Geçmişte de ilk koalisyon CHP’yle yapılmıştı. En büyük ciddi adımlar o dönemde atılmıştı. İlk faizsiz banka o dönemde kurulmuştu. Kıbrıs o dönemde fethedilmişti.

"FARKLI KANAATLERDE BULUNAN PARTİLERLE BİR ARAYA GELİYORUZ"

Elbette çok farklı kanaatte bulunan partilerle bir araya geliyoruz. Başka türlü bu problemin üstesinden gelme imkanımız yok. Ama biz, onlara tabi değil tam tersi, ana fikri ortaya koyan; bu ülkenin, bu milletin, bu bölgenin huzura ve barışa kavuşabilmesi için her çareyi arayan bir ortak metinde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Hepimizin hedefi bu.

"BİZİ BİRBİRİMİZDEN KOPARMAK İSTEYENLER BİRÇOK BAHANE İLERİ SÜRERLER"

Bizi birbirimizden koparmak isteyenler birçok bahaneler iler sürebiliyorlar, sürerler de. Ama yalan söylemek, iftira etmek, hakaret etmek kimseye bir fayda sağlamaz; bu ülkeye de. Onun için zor bir zemindeyiz. Sizin karşınıza her gün komşunuz, arkadaşınız, televizyonlar, gazeteler, 'Efendim bak şuna da dikkat etseydiniz, şu adam da şöyleydi, bu adam böyle dediydi'… Tamam da biz içinde yaşadığımız şartların da ne olduğunu biliyoruz.

"ÜLKEMİZİ YENİDEN DÜNYA MİLLETLERİ ARASINDA EN ÜST MERTEBEYE YERLEŞTİRECEĞİZ"