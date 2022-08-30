Temel Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Ankara’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.

Karamollaoğlu, öğretmenlerin gözaltına alınma görüntülerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından şu mesajla paylaştı:

Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; İNSANCA YAŞAM!



İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir.



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