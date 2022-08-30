Temel Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’daki eylemine polisin sert müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; insanca yaşam! İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 20:30
Temel Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Ankara’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.

Karamollaoğlu, öğretmenlerin gözaltına alınma görüntülerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından şu mesajla paylaştı:

  • Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; insanca yaşam! İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir.

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