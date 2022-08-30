Temel Karamollaoğlu: Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’daki eylemine polisin sert müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; insanca yaşam! İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Ankara’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.
Karamollaoğlu, öğretmenlerin gözaltına alınma görüntülerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından şu mesajla paylaştı:
- Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; insanca yaşam! İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir.
Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; İNSANCA YAŞAM!— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 30, 2022
İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir.
pic.twitter.com/pzBIpZKyeO
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