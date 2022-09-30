Temel Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: Kimse benim dediğim olacak diye bir baskı oluşturamaz

30 Eylül 2022 Cuma, 23:08

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “altılı masa noter değil” açıklaması için "Bunlar makul ifadelerdir. Kimse noter değil. Kimse benim dediğim olacak diye bir baskı oluşturamaz. İttifak içinde ittifaklar gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Sayın Erdoğan’ın da Cumhur İttifakı'nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar" diye konuştu.

"KAZANACAK BİR ADAY ÜZERİNDEN İTTİFAK YAPMALIYIZ"

Altılı Masa'da bugüne kadar hiç itilafın olmadığını aktaran Karamollaoğlu, “Seçilme şansı en yüksek olan aday üzerinden bizim ittifak yapmamız gerekiyor. İnşallah burada bir problem olmayacak. Her siyasi parti genel başkanı kendi teklifini getirecek. Biz aday konusunu seçim tarihi ilan edilmeden konuşmayacağız. Farklı kanaatlerimiz olabilir. Ama biz adayımızı seçilecek bir aday belirleyemezsek bu yaptığımız bütün çalışmalar heba olur. Biz parlamentodaki çoğunluğu da dikkate alarak, cumhurbaşkanı olarak gösterdiğimiz kişi de seçimi kazandığında nasıl bir yönetim uygulayacağız. Bugün bunu da konuşmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

''İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAKLAR GERÇEKLEŞEBİLİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “altılı masa noter değil” açıklamasını değerlendiren Karamollaoğlu, “Bunlar konuşurken makul ifadelerdir. Kimse noter değil. Kimse benim dediğim olacak diye bir baskı oluşturamaz. Bunlar gündeme gelir, görüşülür. Elbette kazanacak bir aday olması gerekiyor. Biz bu bütün meseleleri masada konuşup, karara bağlamalıyız. Akşener’in açıklamalarında bir itiraz görmedim. İttifak içinde ittifaklar gerçekleşebilir ve gerçekleşmesinde fayda da vardır” şeklinde konuştu.

"SEN ZİLLETİN İÇİNDE ÇÜRÜMÜŞSÜN"

Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı ile ilgili de şunları kaydetti:

Sayın Erdoğan'ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar ama hakarete gelince, hazineleri çok geniş. Farkında değiller. Hakaret eden bir insan, aslında kendini tarif eder… 'Zillet İttifaki’ diyorlar sen zilletin içinde çürümüşsün, yok olmuşsun. Bu yaklaşımı benimseyenler iflah olmaz.

"ABD 'SURİYE'YE GİRİN' DEDİ, BİZ DE GİRDİK"

'Türkiye’nin şu an şahsiyetli bir dış politika uygulayamadığını' söyleyen Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: