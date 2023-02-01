Temel Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'taki altılı masa görüşmesi öncesi liderler turuna çıktı. Karamolloğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Söz konusu ziyaret, DEVA Partisi tarafından duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih