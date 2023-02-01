Temel Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 20:16
Temel Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
Abone Ol google-news

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'taki altılı masa görüşmesi öncesi liderler turuna çıktı. Karamolloğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret, DEVA Partisi tarafından duyuruldu.


temel karamollaoğlu ali babacan

İlgili Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
Gözler 13 Şubat'ta... Temel Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Gözler 13 Şubat'ta... Temel Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

En Çok Okunan Haberler