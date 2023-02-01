Temel Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'taki altılı masa görüşmesi öncesi liderler turuna çıktı. Karamolloğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti merkezinde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşıma "Liderler turu kapsamında ilk olarak Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Liderler turu kapsamında ilk olarak Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/jD1vyknWJw— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 1, 2023
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