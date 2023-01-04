Temel Karamollaoğlu’ndan Sinan Ateş cinayeti tepkisi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:33

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yetkililerin sessizliğini eleştirdi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

“Hâlâ siyasi cinayetleri konuşuyor olmak üzüntü, endişe ve utanç vericidir. Ülkücü kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade ediyoruz; aslında işaretler belli, İçişleri Bakanlığı olayı en ince detaylarına kadar incelemeli ve kamuoyunu bilgilendirmelidir, gecikilmemelidir.

Sebebi ne olursa olsun, bir insanın böyle alçakça sokak ortasında infaz edilmesi kabul edilemez. Hayatının hiçbir döneminde bizimle aynı siyasi anlayışı benimsemeyen bu genç insanın öldürülmesi ve ardından soru işaretleri uyandıran büyük bir sessizlik karşısında üzgün ve şaşkınız. Ama ne yazık ki yetkililer suskun!"