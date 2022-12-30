Babacan’dan Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA
30 Aralık 2022 Cuma, 20:08
Babacan’dan Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti
Abone Ol google-news

Babacan'ın ziyaretine ilişkin Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, iki genel başkanın fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda, "Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

SARAÇHANE MİTİNGİNE KATILAMAMIŞTI

Karamollaoğlu, Millet İttifakı liderlerinin, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 15 Aralık’ta Saraçhane Meydanı’ndaki buluşmasına, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle katılamamıştı.


Babacan temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler