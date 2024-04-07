Terör örgütü babasını öldürmüştü: Oğlu 29 yıl sonra CHP'den belediye başkanı oldu!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde belediye seçimlerini CHP'li Ali Emrah Tekin kazandı. Tekin'in hayat hikayesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 18:44
Terör örgütü babasını öldürmüştü: Oğlu 29 yıl sonra CHP'den belediye başkanı oldu!
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31 Mart yerel seçimlerinde 288 oy farkla belediye başkanı seçilen CHP'li Ali Emrah Tekin'in hayat hikayesi ortaya çıktı. Eski CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

Aygün, CHP'nin yeni seçilen Tunceli Nazımiye Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin'in babası Kemal Tekin'in 29 yıl önce terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

"29 YIL ÖNCE..."

Hüseyin Aygün yaptığı paylaşımda Kemal Tekin ve Ali Emrah Tekin'in fotoğraflarını koyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 7 Nisan 2024. Tam 29 yıl önce bugün PKK, CHP Nazmiye Belediye Başkanı Kemal Tekin’i -evinde, ailesinin gözü önünde- katletti. Ve geçen hafta Nazimiye Belediye Başkanlığını CHP’li bir genç kazandı:

Ali Emrah Tekin.

O, rahmetli Kemal Tekin’in oğluydu.

Tarih ananın adaleti."


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