CHP 4 oy farkla kazandı, AKP itiraz etti: Tunceli Akpazar'da seçimler yenilenecek
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Tunceli’nin Akpazar beldesinde seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Beldede CHP'li aday 471, AKP’li aday ise 467 oy almıştı.
AKP, Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bunun da seçim sonucunu değiştirebileceğini ileri sürerek İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.
Başvuruyu görüşen Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Akpazar’daki seçim, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
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