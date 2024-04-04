CHP 4 oy farkla kazandı, AKP itiraz etti: Tunceli Akpazar'da seçimler yenilenecek

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Tunceli’nin Akpazar beldesinde seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Beldede CHP'li aday 471, AKP’li aday ise 467 oy almıştı.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:00
CHP 4 oy farkla kazandı, AKP itiraz etti: Tunceli Akpazar'da seçimler yenilenecek
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AKP, Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bunun da seçim sonucunu değiştirebileceğini ileri sürerek İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

Başvuruyu görüşen Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Akpazar’daki seçim, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.


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