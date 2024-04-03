Tunceli’de korkutan yangın!

Kentte Atatürk Mahallesi'ndeki bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:51
Tunceli’de korkutan yangın!
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Tunceli'de Atatürk Mahallesi Timaş Yapı Kooperatifleri'nde bulunan bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, diğer depo ve odunluklara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.


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