Terör örgütü PKK duyurdu: Öcalan 'baş müzakereci' ilan edildi

Terör örgütü PKK, topladıkları kongrede aldıkları kararla örgütün feshedilmesine karar verildiğini duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla açığa çıkan ve devam eden "süreç"le ilgili olarak terör örgütü cephesinden bir çıkış daha geldi.

Terör örgütü PKK'nin siyasî kanadı KCK'nin sözcüsü Zagros Hiwa, İmralı Cezaevi'nde tutuklu örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesini ve “sürece liderlik edebilmesi için özgür ve güvenli çalışma koşullarına” izin vermesini beklediklerini söyledi.

Hiwa, AFP'ye yaptığı açıklamada, PKK'nin Öcalan'ı, örgütün dağılma kararının ardından yapılacak barış görüşmelerinde “baş müzakereci” olarak ilan ettiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'süreci başlatan konuşması' olarak nitelenen ve Öcalan'a 'umut hakkını' da gündeme getiren açıklamasından 5 gün sonra (27 Ekim 2024) Öcalan'ın sözlerini hatırlatarak "İktidara diyoruz ki; bu meselenin baş müzakerecisi Sayın Öcalan'dır. Açın İmralı'nın kapılarını Sayın Öcalan'ın düşünceleri halkla buluşsun" demişti.



