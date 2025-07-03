Kendini fesheden terör örgütü PKK’nin silah bırakma sürecinde kritik haftaya girildi. Daha önce temmuz ayı ortasını bulması beklenen, daha sonra bir grup PKK'linin 2 Temmuz'da yapacağı belirtilen silah bırakma için gözler bu kez önümüzdeki haftaya çevrildi.



DEM PARTİ'DEN ÇAĞRI

Konuyla ilgili DEM Parti'den de açıklama geldi. Siyasi partilere, STK'lara ve basına çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Partimiz sürecin olumlu yönde ilerlemesi için yoğun bir çaba harcamaktadır. Önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında silahların bırakılması etkinliğine ve bu tarihi ana şahitlik etmek üzere gazetecileri, STK ve siyasi parti temsilcilerini davet ediyoruz."