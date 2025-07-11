Terör örgütü PKK silah bırakıyor: Gözler Süleymaniye'de...

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı'da 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı.

Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.

PKK'Lİ İLK GRUP SİLAH BIRAKTI

İktidara yakın medyanın aktardığına göre terör örgütü PKK'li ilk grup silah bıraktı.

GAZETECİLER ALINMAYACAK

Silah bırakma olayını düzenleyen terör örgütü KCK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekranda takip edileceği bildirilmişti.

KCK, gazetecilerin Süleymaniye’ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

DEM PARTİ HEYETİ GELDİ

Son olarak, DEM Parti heyeti, Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nin silah bırakacağı alana geldi.

DEM PARTİ GÖRÜNTÜLER İÇİN SAAT VERMİŞTİ

Silah bırakma olayına ilişkin ise DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, ''11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır'' diye belirtilmişti.

PKK BU ALANDA SİLAH BIRAKIYOR

PKK'nin silah bırakma olayı Casana dağı eteklerindeki Casana mağarasında gerçekleşiyor.