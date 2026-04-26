Teröristbaşı Öcalan'dan yeni mesaj: 'Önümüzdeki dönem, yeniden bir kuruluş dönemi'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Demokratik Birlik İnisiyatifi'nin Diyarbakır’da düzenlediği konferansta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu.

Öcalan mesajında, bir toplumun varlığını sürdürebilmesinin kendisini çağın gerçeklerine göre dönüştürebilme gücüyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirerek, değişmeyen, dönüşmeyen ve kendi iç dinamiklerini demokratik bir zeminde yeniden kuramayan hiçbir toplumsal yapının kalıcı olamayacağını vurguladı.

"KENDİ İÇİMİZDE DE ŞİDDETİ DEĞİL, DEMOKRATİK SİYASETİ VE HUKUKU ESAS ALMALIYIZ"

"Kürtlerin uzun yıllardır maruz kaldıkları inkar, imha ve baskı politikaları nedeniyle bu dönüşümü doğal seyrinde gerçekleştirme imkanından yoksun bırakıldığını" dile getiren Öcalan, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün önümüzde duran temel mesele, Kürt toplumunun demokratik modern bir toplum haline nasıl geleceğidir. Kürtler tarihi, dili, kültürü ve toplumsal dokusuyla bir gerçektir. Bu gerçekliğin sürdürülebilirliği siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda kendi iradesini ortaya koyabilmesine bağlıdır. Bu da ancak güçlü bir siyasal ve toplumsal kurumlaşmayla mümkündür. Demokratik toplum, bilinçli bir inşa sürecini gerektirir.

Bu inşa ne şiddetle ne de dayatmayla sağlanabilir; demokratik siyaset ve hukuk zemininde yürütülen çok yönlü bir toplumsal örgütlenme ile mümkündür. Toplumsallığın, ekonominin, kültürün, dilin ve tarihin demokratik esaslara göre yeniden ele alınması bu sürecin temelini oluşturur. Demokrasi, zorun ve baskının olmadığı yerde yaşam bulur. Bu nedenle Kürt toplumu, sadece dışa karşı değil, kendi iç ilişkilerinde de demokratik ilkelere dayalı bir yeniden yapılanmayı esas almak zorundadır. Ulus-devletlerle ilişkilerde demokratik çözüm ve müzakereyi savunurken, kendi içimizde de şiddeti değil, demokratik siyaseti ve hukuku esas almalıyız. Demokratik birliğin yolu, demokratik müzakereden geçer.”

"SÜRECİN ÖNÜNDE AŞİRETÇİ, KABİLECİ VE TOPLUMU PARÇALAYAN DAR İLİŞKİLER SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR ENGEL OLARAK DURMAKTADIR"

Kürt halkının en temel sorunlarından birinin birlik sorunu olduğunu ifade eden Öcalan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur. Kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanması, ortak aklın ve ortak iradenin ortaya çıkarılması açısından acil bir görevdir. Kürtler, yaşadıkları ülkelerde demokratik müzakere yoluyla çözüm ararken, kendi aralarındaki sorunları da aynı yöntemle çözmek durumundadır.

Ancak bu sürecin önünde aşiretçi, kabileci ve toplumu parçalayan dar ilişkiler sistemi önemli bir engel olarak durmaktadır. Bu zihniyet, toplumsal yapıyı zayıflatmış ve ciddi tahribatlar yaratmıştır. Bu gerçeklikle yüzleşmeden demokratik birliğin inşası mümkün değildir. İç çatışmalarını geride bırakmış ve karşılıklı saygıya dayalı bir toplumsal atmosferin yaratılması mümkündür. Bunun yolu, demokratik esasların yaşamın tüm alanlarına hakim kılınmasından geçer.

Başta siyasal yapılar olmak üzere bu anlayışın adım adım topluma yayılması, önümüzdeki dönemin en önemli görevidir. Önümüzdeki dönem, Kürt toplumu açısından bir yeniden kuruluş dönemidir. Bu kuruluşun temeli ise demokratik birlik, demokratik siyaset ve demokratik müzakere olacaktır. Bu temelde atılacak her adım, ortak geleceğimizi belirleyecektir."