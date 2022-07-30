'Terzi Fikri'yi hedef alan Erdoğan'a tepki yağdı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Terzi’ lakaplı sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez’i hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren 'ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan' Fikri Sönmez'i hedef alıyor" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'da bu yıl fındığın alım fiyatının 54 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
1980’de askeri operasyonla görevine son verilen Fatsa’nın sosyalist Belediye Başkanı 'Terzi' lakaplı Fikri Sönmez'i hedef alan Erdoğan, "Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir, onların bedelini benim Ordum çok ödedi” ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın 'Terzi Fikri'yi hedef alan açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
KAFTANCIOĞLU: HALK DÜŞMANLIĞINA DEVAM EDİYORLAR
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a tepki göstererek "“Ben ne yaptıysam, halkım için, halkım ile birlikte yaptım” diyen #TerziFikri’nin değil fikrinin tırnağının bile zerresi olamayacaklar halk düşmanlığına devam ediyorlar hala… Verilen fındık fiyatından da belli değil mi?" ifadelerini kullandı.
“Ben ne yaptıysam, halkım için, halkım ile birlikte yaptım” diyen #TerziFikri’nin değil fikrinin tırnağının bile zerresi olamayacaklar halk düşmanlığına devam ediyorlar hala…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 30, 2022
Verilen fındık fiyatından da belli değil mi?
AĞBABA: NEYE KİME SALDIRACAĞINI ŞAŞIRDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren “ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan” Fikri Sönmez’i hedef alıyor. Terzi Fikri’nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı, Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz" dedi.
Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren "ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan" Fikri Sönmez'i hedef alıyor.#TerziFikri'nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı, Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 30, 2022
TORUN: ORDULU, HALKI HALKINI AÇLIĞA MAHKUM BIRAKIRKEN ZENGİNLEŞEN AKP'Yİ DAHA İYİ TANIR
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu açıklamayı yaptı:
- Erdoğan! Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; bir de talancı, halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP'yi daha iyi tanır. Karadenizli'nin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir! “Halk için halk ile beraber” şiarıyla yapılan “fındıkta sömürüye son” mitingleri, bir avuç tefecinin boyunduruğu altında ezilen fındık üreticilerinin direnişine ve birçok kazanımına vesile oldu. Ne mutlu ses veren, söz katan, emek koyan Terzi Fikri'ye!
Erdoğan!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) July 30, 2022
Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; birde talancı,halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP’yi daha iyi tanır.
Karadenizli’nin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri’ye söz edecek hadde sahip değildir! pic.twitter.com/Nazy7PZifG
ÖZEL: ELBETTE ERDOĞAN DARBECİ KENAN EVREN'DEN YANA OLACAKTI, ŞAŞIRMADIK!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Elbette Tayyip Erdoğan seçilmiş belediye başkanı Terzi Fikri'den değil darbeci Kenan Evren'den yana olacaktı, şaşırmadık! Biz darbelere karşı demokrasiyi, darbecilere karşı seçilmişleri, Kenan Evren'e karşı Fikri Sönmez'i savunmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Elbette Tayyip Erdoğan seçilmiş belediye başkanı Terzi Fikri'den değil darbeci Kenan Evren'den yana olacaktı, şaşırmadık!— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 30, 2022
Biz darbelere karşı demokrasiyi, darbecilere karşı seçilmişleri, Kenan Evren'e karşı Fikri Sönmez'i savunmaya devam edeceğiz! https://t.co/uXtEtW2QqQ
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Ordu’da konuşan Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu belirtmişti. Burada muhalefete eleştiride bulunan Erdoğan ‘Terzi Fikri’ ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;
- Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, darbelerle sürekli demokrasimizi budayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, ideolojik, etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım, ağabeylerimiz var; o CHP’nin hani o karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya.
- Elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar terörle canımıza ve huzurumuza kastettiler. Ama şimdi terörle mücadelede Gabar’da, Tendürek’te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Ah ah, bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu Terzi Fikriyi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordum çok ödedi. Ama artık böyle bir şey yok.
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