'Terzi Fikri'yi hedef alan Erdoğan'a tepki yağdı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'da bu yıl fındığın alım fiyatının 54 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

1980’de askeri operasyonla görevine son verilen Fatsa’nın sosyalist Belediye Başkanı 'Terzi' lakaplı Fikri Sönmez'i hedef alan Erdoğan, "Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir, onların bedelini benim Ordum çok ödedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Terzi Fikri'yi hedef alan açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU: HALK DÜŞMANLIĞINA DEVAM EDİYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a tepki göstererek "“Ben ne yaptıysam, halkım için, halkım ile birlikte yaptım” diyen #TerziFikri’nin değil fikrinin tırnağının bile zerresi olamayacaklar halk düşmanlığına devam ediyorlar hala… Verilen fındık fiyatından da belli değil mi?" ifadelerini kullandı.

“Ben ne yaptıysam, halkım için, halkım ile birlikte yaptım” diyen #TerziFikri’nin değil fikrinin tırnağının bile zerresi olamayacaklar halk düşmanlığına devam ediyorlar hala…

Verilen fındık fiyatından da belli değil mi? — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 30, 2022

AĞBABA: NEYE KİME SALDIRACAĞINI ŞAŞIRDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren “ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan” Fikri Sönmez’i hedef alıyor. Terzi Fikri’nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı, Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz" dedi.

Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren "ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan" Fikri Sönmez'i hedef alıyor.#TerziFikri'nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı, Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 30, 2022

TORUN: ORDULU, HALKI HALKINI AÇLIĞA MAHKUM BIRAKIRKEN ZENGİNLEŞEN AKP'Yİ DAHA İYİ TANIR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu açıklamayı yaptı:

Erdoğan! Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; bir de talancı, halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP'yi daha iyi tanır. Karadenizli'nin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir! “Halk için halk ile beraber” şiarıyla yapılan “fındıkta sömürüye son” mitingleri, bir avuç tefecinin boyunduruğu altında ezilen fındık üreticilerinin direnişine ve birçok kazanımına vesile oldu. Ne mutlu ses veren, söz katan, emek koyan Terzi Fikri'ye!

Erdoğan!

Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; birde talancı,halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP’yi daha iyi tanır.

Karadenizli’nin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri’ye söz edecek hadde sahip değildir! pic.twitter.com/Nazy7PZifG — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) July 30, 2022

ÖZEL: ELBETTE ERDOĞAN DARBECİ KENAN EVREN'DEN YANA OLACAKTI, ŞAŞIRMADIK!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Elbette Tayyip Erdoğan seçilmiş belediye başkanı Terzi Fikri'den değil darbeci Kenan Evren'den yana olacaktı, şaşırmadık! Biz darbelere karşı demokrasiyi, darbecilere karşı seçilmişleri, Kenan Evren'e karşı Fikri Sönmez'i savunmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Elbette Tayyip Erdoğan seçilmiş belediye başkanı Terzi Fikri'den değil darbeci Kenan Evren'den yana olacaktı, şaşırmadık!



Biz darbelere karşı demokrasiyi, darbecilere karşı seçilmişleri, Kenan Evren'e karşı Fikri Sönmez'i savunmaya devam edeceğiz! https://t.co/uXtEtW2QqQ — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 30, 2022

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ordu’da konuşan Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu belirtmişti. Burada muhalefete eleştiride bulunan Erdoğan ‘Terzi Fikri’ ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;