Tez-Koop-İş, konfederasyondan ayrılmayı planlarken disiplin kurulundan ihraç kararı çıktı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Türk-İş’in en fazla üyeli sendikaları arasında yer alan Tez-Koop-İş Sendikası, 29 Eylül’de olağanüstü genel kurulunu düzenleyecek. Bu genel kurulun en önemli gündem maddesi ise Türk-İş üyeliğinden çekilme için genel yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu olacak. Tüzük gereği olağanüstü genel kurula Türk-İş de davet edildi. Son kararı ise olağanüstü genel kurulda delegeler verecek. Tez-Koop-İş yönetimi de delegelerin kararına göre hareket edecek.

Tez-Koop-İş Sendikası, aynı işkolunda yer alan Türk-İş’e bağlı Koop-İş’i kendi örgütlü olduğu işyerlerine girmeye çalışmakla eleştiriyordu. Tez-Koop-İş, konunun Türk-İş yönetimine de defalarca iletildiğini ancak şimdiye kadar bir gelişme olmadığına dikkat çekiyordu.

İHRAÇ KARARI

Bu arada Türk-İş Disiplini Kurulu’ndan da dün karar çıktı. Disiplin Kurulu Tez-Koop-İş Sendikası, Koop-İş Sendikası, TOLEYİS ve Tarım-İş Sendikası tarafından Türk-İş’e gönderilen yazılar çerçevesinde ilgili sendikalar arasındaki anlaşmazlığı inceliyordu. Kurul, 23 Eylül’de toplanarak bütün tarafları dinlemişti. Dün de kararını açıkladı. Kurul, kararında Tez-Koop-İş Sendikası’nın ihracı yönünde görüş bildirdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Yapılacak ilk genel kurulda ihraç kararının gereğini yerine getirmesi için Türk-İş Genel Kurulu’na sevkine, konu ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapması için Türk-İş Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesine, bu kararın bir örneğinin muhatabı olan sendikalara tebliğine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”