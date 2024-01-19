TGC'den Hrant Dink mesajı: Adaletin yerini bulmasını hala bekliyoruz

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:12

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 19 Ocak 2007’de kurucusu olduğu Agos Gazetesi önünde katledilen gazeteci-yazar Hrant Dink’in 17. ölüm yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Demokrasiye ve insan haklarına olan inancıyla Türk-Ermeni halklarının birlikteliğinin ve dostluğunun gelişmesi için çalışan Hrant Dink’i ölümünün 17. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. 19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi önünde karanlık ellerin azmettirmesi ile silahlı saldırı sonucu öldürülen meslektaşımızın davası hala sürüyor.

TGC Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde Hrant Dink ile birlikte 67 gazetecinin fotoğrafları yer alıyor. Bizler gazeteci cinayetlerini azmettirenlerin ve tetikçilerinin ortaya çıkarılamadığı, gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla ödüllendirildiği bir ülkede yaşıyor ve gazetecilik yapıyoruz.

Gazeteciler sadece düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle haksız yere gözaltına alınıp tutuklandığı için basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünden söz edemiyoruz. Hrant Dink’in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını hala bekliyoruz. Yurttaşların haber alma ve bilgilenme hakkı için görev yapan meslektaşlarımızın bundan böyle hain saldırılara uğramamasını umut ediyoruz. ‘TBMM’de gazeteci cinayetlerinin araştırılması için bir komisyon kurulsun’ çağrımızı tekrarlıyoruz."

HRANT DİNK KİMDİR?

1954 yılında Malatya’da doğdu. İ.Ü. Fen Fakültesi’nde zooloji, ardından da felsefe eğitimi aldı. Mesleğe 1990'lı yıllarda Ermenice yayınlanan günlük Marmara Gazetesi’nde "Çutak" rumuzuyla, kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazarak başladı. Haftalık Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos Gazetesi’ni kurdu ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl ve Birgün gazetelerinde yazdı. Türk ve yabancı basında dile getirdiği görüşleriyle dikkat çekti. Almanya, Hollanda ve Norveç’te düşünce özgürlüğü alanında önemli üç ödülün sahibi oldu. Yazıları nedeniyle sık sık gözaltına alındı. Hakkında çok sayıda dava açıldı. Kurucusu olduğu Agos Gazetesi önünde, 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hrant Dink’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nin ana galerisinde yağlı boya bir resmi ve Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde ise bir fotoğrafı yer alıyor.