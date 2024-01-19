Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında anılıyor

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:16

Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için katledilişinin 17. yılında vurulduğu yerde anma töreni yapılacak.

Anmayı düzenleyen “Hrant’ın Arkadaşları”, yayımladıkları çağrı metninde “Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz. Yan yana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü (bugün) saat 15.00’te 23.5 Hafıza Mekânı önünde, onu vurdukları yerdeyiz” ifadelerine yer verdi.