Hrant Dink'in katledilişinin 17. yılı: Yollar kapatılacak

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:21

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:21

Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 17. yılı.

‘Hrant’ın Arkadaşları’, Dink’in öldürüldüğü yerde bir anma töreni düzenleyecek.

Yayımlanan çağrı metninde “Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz. Yan yana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü (bugün) saat 15.00’te 23.5 Hafıza Mekânı önünde, onu vurdukları yerdeyiz” ifadelerine yer verildi.

YOLLAR KAPATILACAK

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise ‘Hrant Dink Ölüm Yıldönümü’ anma programı nedeniyle bugün saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar bölgede trafik düzenlemeleri yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar şu şekilde:

"Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Cad. Kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır."

ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yollar ise şu şekilde sıralandı:

“Valikonağı Caddesi, Şişli istikametine Rumeli Caddesi Abide-i Hürriyet Caddesi ve Ergenekon Caddesi”

Metro İstanbul da Osmanbey İstasyonu’nun 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacağını duyurdu.