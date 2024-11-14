THTM'den TBMM’ye NATO’dan çıkış çağrısı

THTM Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan ve aydınlarla sanatçıların imzaladığı dilekçe, Türkiye’nin NATO’dan çıkması talebiyle TBMM’ye sunulacak.

THTM'den TBMM’ye NATO’dan çıkış çağrısı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:29

NATO’ya karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Yürütme Kurulu’nun hazırladığı ve aydınlar ile sanatçıların destek verdiği dilekçede, Türkiye’nin bağımsızlığı ve güvenliği için NATO’dan çıkma çağrısı yapıldı.

“Ülkemizin güvenliği, bağımsızlık ve egemenlik, dünya barışı için Türkiye NATO’dan Çıkmalıdır!” başlığı altında toplanan imzalar, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulacak.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler