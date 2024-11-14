THTM'den TBMM’ye NATO’dan çıkış çağrısı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:29

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:29

NATO’ya karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Yürütme Kurulu’nun hazırladığı ve aydınlar ile sanatçıların destek verdiği dilekçede, Türkiye’nin bağımsızlığı ve güvenliği için NATO’dan çıkma çağrısı yapıldı.

“Ülkemizin güvenliği, bağımsızlık ve egemenlik, dünya barışı için Türkiye NATO’dan Çıkmalıdır!” başlığı altında toplanan imzalar, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulacak.