THY'den KAP'a 'Boeing uçak' açıklaması: Kaç tane alınacak?

Türk Hava Yolları (THY), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin de gündeminde olan "Boeing uçak siparişi"ne ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing'den 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildiğini bildirdi.

THY tarafından KAP'da yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

150 ADET 737-8/10MAX TİPİ UÇAK ALINACAK

Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir."