THY sorusuna yanıt verilmedi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 04:00

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, THY’nin bazı cemaatlerle protokol yaptığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztürkmen, THY’nin özel anlaşmalarla bazı tarikat ve cemaatlere, özellikle de İsmailağa cemaati üyelerine binlerce bedava bilet verdiği haberlerine dikkat çekti. Söz konusu haberlerde THY’nin İsmailağa cemaati ile bağlantılı İsmailağa Derneği’ne dört yılda 524 bin dolar değerinde bilet hibe ettiği iddialarının yer aldığını belirten Öztürkmen, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE

“THY son beş yılda hangi vakıf, dernek, kurum ve kuruluşa ücretsiz ya da indirimli bilet sağlamıştır? THY bedava ya da da indirimli bilet uygulamasını hangi yetki kapsamında yapmaktadır? Biletlerin kuruma maliyeti ne kadardır? THY’nin ücretsiz ve bedava bilet uygulamasında oluşan kamu zararının sorumluları hakkında işlem başlatılacak mıdır?”

Bakan Uraloğlu ise cevabında, hiçbir soruya yanıt vermedi. Uraloğlu, THY Anonim Ortaklığı’nın Türk Ticaret Yasası ve SPK mevzuatına göre ticari faliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişisi olduğunu belirtti. Ortaklığın SPK’nin Özel Durumlar Tebliği’ne uymakla yükümlü olduğu, halka açık bir şirket olarak tüm açıklama yükümlülüklerini de mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini savundu.