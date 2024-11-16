Ticaret Bakanlığı İsrail'le ticareti durdurduğunu 2 Mayıs'ta duyurdu

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 08:07

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinde yayımladığı bir basın açıklaması ile İsrail ile yapılan ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürün gruplarını kapsayacak şekilde durdurduğunu bildirdi. Kararın ardından Türkiye’den İsrail’e yapılan ithalatın devam ettiği görüldü. İsrail İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, haziran ayında Türkiye’den 60 milyon dolar, temmuz ayında 73 milyon dolar, ağustos ayında 93 milyon dolar, eylül ayında ise 116 milyon dolarlık ithalat yapılmış.

‘DOLAYLI YOLLARDAN DEVAM’

CHP Ticaret Gölge Bakanı Volkan Demir, ticaretin engellenmesi için somut çözümler önerdiklerini ancak hükümetin bunları göz ardı ettiğini belirtti. Demir, yaptığı açıklamada, “İsrail ile ticareti engellemek istiyorsanız bunun birçok yolu var. Ancak hükümet, çözüm üretmek yerine sadece gümrüklerden doğrudan ihracatı engelleme söylemleriyle yetiniyor ve bu sayede birçok firma farklı yöntemlerle ticarete devam ediyor. KAAN DEVAL adlı yük gemisinin 36 saat boyunca otomatik tanımlama sistemi vericilerini kapalı tutarak rotasının gizlenmesi, ticaretin dolaylı yollarla devam ettiğini gösteriyor. Bu konuda somut önlemler alınmalı” dedi.