TİP Aydın İl Örgütü'nden Özlem Çerçioğlu'na tepki... 'Bu açıkça halk düşmanlığıdır'

TİP Aydın İl Örgütü tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçe belediye başkanlarının AKP'ye katılmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak biliyoruz ki bu basit bir parti değişikliği değildir. Yaklaşık 350 bin Aydın'lının oyunu alan Çerçioğlu, teker teker her bir oy veren hemşehrimizin iradesini çalmıştır. Seçim meydanlarında verdiği her sözü çiğnemiş, yalan söylemiştir. Kamu yararına hizmet etme görevini üstlenenler kendi bekaları için halkın kendisine emanet ettiği oylara ihanet ediyorsa, Saray Rejimi'nin kapısına kul olmayı tercih ediyorsa bunun tek bir adı vardır. Bu açıkça halk düşmanlığıdır. Üstelik Çerçioğlu halkın iradesini tam ters yönde bir partiye, işçiye, emekçiye, çiftçiye, köylüye, kadına, gence, asgari ücretliye, yoksula hayatı dar eden AKP'ye sunmuştur. Soruyoruz, Çerçioğlu bundan sonra hangi yüzle kendisine oy veren Aydın halkının karşısına çıkabilecektir? Hiç mi utanmayacaktır? Bu ihanetin yanında görüyoruz ki Çerçioğlu ve diğer belediye başkanlarının saf değiştirmesi yetmemiştir. Kendileriyle birlikte belediye çalışanlarını da AKP'ye üye olmaya zorladıkları konuşulmakta, bu yöndeki mesajlaşma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaktadır. Mobbing ve baskıyla belediye çalışanlarının iradelerini gasbetmeye çalışmak da açıkça zorbalıktır."

''KİRLİ D ÜZEN İ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM''

Temiz siyasetin tek kişiye bağlı değil, halkla yapılacağı belirtilen açıklamada, "Biz bu kirli siyaset anlayışını reddediyor ve buradan ilan ediyoruz: Aydın'da AKP'li bir belediye başkanı meşru değildir, olamaz. Halkımıza çağrımızdır: ihanete teslim olmak da yok, umutsuzluğa kapılmak da! Gelin, Aydınlı işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler olarak ele ele verip kendimiz siyasette söz sahibi olalım ve bu kirli düzeni hep birlikte değiştirelim. Halka ihanet edenleri affetmeyeceğiz, hepsiyle hesaplaşacağız" ifadeleri kullanıldı.