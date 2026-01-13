TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın kendisini Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

"DİPLOMA İPTALİ İLE İLGİLİ BU HAFTA GÖRÜLECEK ABSÜRD DAVAYI KONUŞTUK"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Silivri’de ziyaretime geldi. Diploma iptali ile ilgili bu hafta görülecek absürd davayı konuştuk. Ayrıca seçim güvenliği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Dayanışma duygularını paylaşan Sn. Erkan Baş’a teşekkür ediyorum."