TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan, Migros işçilerinin direnişine ziyaret: 'Patronun başka bir seçeneği yok'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Migros'un Çayırova ve Şekerpınar depolarında ücret artışı talebiyle başlatılan eylem kapsamında işçileri ziyaret etti.

Baş, "Migros patronunun işçiye hakkını vermekten başka bir seçeneği yoktur" dedi.

"MİGROS PATRONUNUN İŞÇİYE HAKKINI VERMEKTEN BAŞKA BİR SEÇENEĞİ YOK"

TİP lideri Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Migros’un Çayırova ve Şekerpınar’daki depolarında insanca yaşamaya yetecek bir ücret mücadelesiyle gece-gündüz direnen işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Partimiz tüm imkanlarıyla bu haklı direnişi destekleyecektir. Bir kez daha söylüyorum; Migros patronunun işçiye hakkını vermekten başka bir seçeneği yoktur" ifadelerini kullandı.