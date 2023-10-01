TİP, Gezi tutukluları için Ankara'ya yürüyecek: 'Saray rejimi...'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul açılışına cezası Yargıtay tarafından onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay katılamayacak.

Genel Kurul’un açılacağı bugün, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, aralarında Atalay’ın da bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay’dan Ankara’ya doğru ‘Özgürlük Yürüyüşü’nü (683 km) başlatacak. Baş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek” dedi. Atalay’ın ailesinin de katılacağı yürüyüş öncesi Cumhuriyet, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile konuştu.

(Sera Kadıgil)



‘RACON KESME’

Kadıgil, “Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tam da Can hakkındaki dosyayı göreceği tarihi açıkladığı gün bu kararı vermesi, hem AYM’ye hem bütün milletvekillerine, hem de halk iradesine açık bir racon kesmedir. Anayasayı tanımadığını her fırsatta söyleyen, hukuku demokrasiyi araç olarak gördüğünü asla saklamayan Saray rejimi, şimdi de Hatay halkının dertlerine çare olmak yerine, vekilini esir tutmakta ve milyonların katıldığı gezi direnişinin sözde suçunu beş arkadaşımıza yıkmaya çalışmakta” dedi.

(Doğan Ergün)



TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ise “Kararı AYM’ye ve Hataylılara karşı açık bir tehdit, boyun eğdirme girişimi olarak görüyoruz” dedi.

Yürüyüşün ayrıntılarından bahseden Ergün sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bir ayı bulmasını öngördüğümüz yürüyüşün her gününde ayrı bir toplumsal sorunu ele alacağız. Deprem suçlarından, yoksulluğa, demokrasi ve özgürlükler sorunundan doğa talanına, kadınlara dönük tehditlere pek çok konuyu gündeme getireceğiz. Gezi’de de dediğimiz gibi ‘Bu daha başlangıç...’”

TBMM Başkanvekili CHP’li Gülizar Biçer Karaca yayımladığı mesajında “Seçilmiş bir milletvekilinin TBMM çatısı yerine cezaevinde bırakılmasına göz yuman bir anlayış anayasa yapamaz” dedi.