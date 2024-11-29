TİP İşçi Okulları 1 Aralık'ta başlıyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:38

Türkiye İşçi Partisi (TİP), işçi sınıfının örgütlenmesini güçlendirmek ve mücadelesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla başlattığı İşçi Okullarının ilk eğitimlerini 1 Aralık 2024 Pazar günü, tüm il ve ilçe örgütlerinde hayata geçiriyor. 3 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 1. İşçi Kurultayı’nda alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen İşçi Okullarında düzenlenecek eğitimler, işçi sınıfı içinden öncü kadroların yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor. İşçi Okulları, her ayın ilk Pazar günü düzenli olarak yapılacak ve siyasi gündem değerlendirmesi, yerel gündem tartışması ve işçi eğitimi olmak üzere üç ana bölümden oluşacak.

BAŞ: BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haftalık basın toplantısında İşçi Okullarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, işçi sınıfının ortaklaşmasının gerekliliğine vurgu yaparak “İşçiler olarak aramızdaki tüm ayrımları bir kenara bırakacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Partili ya da partisiz, beyaz yakalı, mavi yakalı, gri yakalı fark etmeksizin tüm işçi arkadaşlarımızı bu eğitimlere katılmaya çağırıyorum. Türkiye’nin gidişatından memnun olmayan herkesin yapması gereken ilk şey, kendi kaderini ve bu ülkenin kaderini eline almak. Bizler, 1 Aralık’ta Türkiye’nin dört bir yanında aynı anda bir araya gelerek, ülkenin gündemini işçi sınıfının bakış açısıyla değerlendireceğiz” diye konuştu. Baş, İşçi Okulları'nın, işçi sınıfının geçmişteki mücadelesini bugüne taşıyacak ve Türkiye'nin geleceğinde belirleyici bir rol oynayacak bir hareketin başlangıcı olduğunu belirtti.

ÖRGÜTLENME GÜÇLENECEK

İşçi sınıfını ortak bir mücadele etrafında birleştirmeyi, deneyimlerini paylaşmayı ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen İşçi Okullarıyla işçi sınıfının haklarını kazanması ve örgütlenmesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İzmir’de yapılacak ilk eğitim de 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 14.00’de Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda yapılacak.