TİP milletvekili adayı Can Atalay: Sorumlular ile hesaplaşmaya talibiz

Gezi davası tutuklusu, TİP Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay, "Yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaya talibiz" paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:46
TİP milletvekili adayı Can Atalay: Sorumlular ile hesaplaşmaya talibiz
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Gezi davası tutuklusu Can Atalay, TİP’in Hatay milletvekili adayı oldu. Atalay, Twitter hesabından Hatay’ın yeniden inşasına talip olduklarını belirterek ‘hesap soracaklarını’ dile getirdi.

Atalay’ın paylaşımı şöyle:

"Hatay’ın tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte bir bütün olarak yeniden inşasına çalışmaya talibiz. Yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaya talibiz. Deprem suçları ile mücadeleye ve sorumluları ile hesaplaşmaya talibiz. O oyun hakkını vereceğimize de söz veriyoruz." 


Can Atalay TİP Seçim

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