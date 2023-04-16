TİP milletvekili adayı Can Atalay: Sorumlular ile hesaplaşmaya talibiz

Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:46

Güncelleme: 16.04.2023 - 16:46

Gezi davası tutuklusu Can Atalay, TİP’in Hatay milletvekili adayı oldu. Atalay, Twitter hesabından Hatay’ın yeniden inşasına talip olduklarını belirterek ‘hesap soracaklarını’ dile getirdi.

Atalay’ın paylaşımı şöyle:

"Hatay’ın tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte bir bütün olarak yeniden inşasına çalışmaya talibiz. Yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaya talibiz. Deprem suçları ile mücadeleye ve sorumluları ile hesaplaşmaya talibiz. O oyun hakkını vereceğimize de söz veriyoruz."