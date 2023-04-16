TİP milletvekili adayı Can Atalay: Sorumlular ile hesaplaşmaya talibiz
Gezi davası tutuklusu, TİP Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay, "Yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaya talibiz" paylaşımını yaptı.
Gezi davası tutuklusu Can Atalay, TİP’in Hatay milletvekili adayı oldu. Atalay, Twitter hesabından Hatay’ın yeniden inşasına talip olduklarını belirterek ‘hesap soracaklarını’ dile getirdi.
Atalay’ın paylaşımı şöyle:
"Hatay’ın tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte bir bütün olarak yeniden inşasına çalışmaya talibiz. Yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaya talibiz. Deprem suçları ile mücadeleye ve sorumluları ile hesaplaşmaya talibiz. O oyun hakkını vereceğimize de söz veriyoruz."
Hatay’ın tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte bir bütün olarak yeniden inşasına çalışmaya talibiz.— can atalay (@CanAtalay1) April 16, 2023
Yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaya talibiz.
Deprem suçları ile mücadeleye ve sorumluları ile hesaplaşmaya talibiz.
O oyun hakkını vereceğimize de söz veriyoruz. pic.twitter.com/pG0NDmqnf3
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