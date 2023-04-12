TİP Muğla Milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ'dan ilk paylaşım

TİP Muğla Milletvekili adayı, oyuncu Mehmet Aslantuğ, Twitter hesabı açarak ilk paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:26
TİP Muğla Milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ'dan ilk paylaşım
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Türkiye'nin sevilen oyuncularından Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 28. Dönem Muğla Milletvekili adayı oldu. TRT dizisinden çıkarılan Aslantuğ, oğluna yazdığı mektupla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

TİP'ten gelen adaylık teklifini kabul eden Aslantuğ, TİP Muğla milletvekili adayı olarak gösterildi.

Daha önce resmi Twitter hesabı olmayan ünlü oyuncu, aday olmasının ardından hesap açıp ilk paylaşımını yaptı. 

"ZAMAN SİYASET DEĞİL, HAYSİYET ZAMANIDIR"

Milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı. 

"Merhaba, Zaman, eleştiri değil, değiştirme zamanıdır. Zaman, asla alınıp satılamayacak güzel çocuklarla omuz omuza verme zamanıdır. Ve zaman, siyaset değil, haysiyet zamanıdır."



mehmet aslantuğ Twitter

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