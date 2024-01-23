TİP: Sokak hayvanları üzerinden toplum kutuplaştırılıyor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:47

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:47

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Foça İlçe Örgütü “Bir Kutuplaşma Sorunu: Sokak Hayvanları” konulu söyleşi düzenlendi.

Sokak hayvanları konusunda farklı görüşlere sahip kesimlerin de yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hayvanlara Yardım Derneği Başkanı Elif Çakır mevzuat, kamu kuruluşları ile belediyelerin yükümlülükleri ve yaşanan aksaklıklar üzerine bilgi verdi.

Hayvan hakları aktivisti Doç. Dr. Hakan Yurdanur ise kapitalist ve aşırı sağcı anlayışın bu sorunu çözmek bir yana kullanışlı bir aparat haline getirdiğini ifade eti. Yurdanur, bir değer karşılığı olmayan ve nesne olarak değerlendiren sokak hayvanları üzerinden toplumun kutuplaşmasının amaçlandığını, süreç içinde çocuk, kadın vb. konularda da kutuplaşma, ayrışma ve çatışma ortamı yaratma amacı olduğunu söyledi.

Söyleşinin soru- cevap bölümünde ise yaşanan sorunların nasıl çözümleneceği tartışıldı. TİP İlçe Başkanı İskender Nişli, çözümün niyet ve öncelik meselesi olduğunu vurgulayarak istendiğinde kolektif akıl, bilimsel bilgi ve yaşam hakkı çerçevesine kısa sürede ve kolayca çözümlenebileceğini vurguladı.