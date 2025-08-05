TİP'ten 'sahte diploma' tepkisi: 'Derhal araştırma komisyonu kurulmalı!'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından sahte üniversite ve lise diploması ile sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu ortaya çıkan bilgilere göre sahte kimliklerle üretilen e-imzalar kullanılarak başta üniversiteler olmak üzere çeşitli kurumların sistemlerine erişim sağlandığı, bu yolla yüzlerce kişi adına sahte diplomalar ve sınav sonuçları üretildiği anlaşıldı.

"SAHTE DİPLOMALI KİŞİLER, CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

Yıllardır Saray Rejiminin üniversiteleri getirdiği hali tartışıyoruz. YÖK eliyle üniversitelerin içinin boşaltılması, özelleştirmenin ve piyasalaştırmanın yaygınlaştırılması, özgür düşünce ve tartışma ortamının tasfiye edilmesi, eğitimin niteliksizleştirilmesi, muhalif akademisyenlerin üniversitelerden uzaklaştırılması, siyasal islamcı kadroların üniversitelere yerleştirilmesi, akademik faaliyetlerin halkın yararına değil sermayenin çıkarları uğruna planlanması gibi birçok başlıkta eleştirilerimizi, itirazlarımızı dillendiriyoruz. Son yaşanan skandal ise tıpkı daha önce sağlıkta, yargıda ve birçok başka alanda gördüğümüz gibi üniversitelerin de çetelere teslim edildiğinin ayyuka çıkmasına neden oldu. Ortaya çıkan skandalla beraber, onlarca sahte diplomalı kişinin çeşitli kurum ve mesleklerde, yetkin olmadıkları görevlerde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu ise yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Eğitimini almadıkları ve hak etmedikleri pozisyonlarda görev yapan sahte diplomalı kişiler, toplum güvenliği ve kamu hizmetlerinin niteliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

"SARAY REJİMİNİN BİZİ GETİRDİĞİ NOKTADA ÇETELER ÜNİVERSİTELERDE VE EĞİTİM KURUMLARINDA CİRİT ATMAKTADIR"

Saray Rejiminin yönetimi altında kurumların ve devletin halkın yararına değil patronların, suçluların ve çetelerin hizmetine verildiği bu olay vesilesiyle bir kez daha teyit edilmiştir. 'Eğitimde devrim yaptık' diyen Saray Rejiminin bizi getirdiği noktada çeteler üniversitelerde ve eğitim kurumlarında cirit atmaktadır. Yolsuzluğu, hırsızlığı, usulsüzlüğü alışkanlık edinmiş olan iktidar ve ondan güç alan çeteler işledikleri suçlarla binlerce yurttaşımızın hakkını gasp etmiştir. Saray Rejimi, uyguladığı politikalarla geleceksizleştirilen gençleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır. Üniversite diploması artık ortalama bir hayat standardı vaat etmemesinin yanı sıra gençlere geçimlerini sağlayabilecek bir iş imkanı dahi sunmamaktadır. Yeterli, erişilebilir yurt imkanlarının yokluğunda üniversite okuyabilmek için bir yandan çalışmak zorunda olan üniversiteli gençlerin emekleri çeteler tarafından hiçleştirilmektedir.

"SARAY REJİMİ YIKILANA VE BU ÇETE DÜZENİ SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye İşçi Partisi olarak öğrencilerin, gençlerin emeklerinin çalınmasına ve akademinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Yaşanan olayla ilgili derhal Meclis araştırma komisyonu kurulmalı, geçmişte benzer başlıklarda işlenen suçlarla ilişkisi araştırılmalı, suça bulaşan herkesin yargı önünde hesap vermesi sağlanmalı ve tüm bu süreçler kamuoyuna açık şekilde yürütülmelidir. Bu düzenin böyle gitmeyeceği ve hepimizde utanç duygusu oluşturan tüm bu suçlardan hesap sorulacağı günler yakındır. Bu ülkenin birikiminin ve kararlılığının üniversiteleri de bütün memleketi de çetelerden temizleyecek ve yeniden ayağa kaldırabilecek düzeyde olduğundan kuşkumuz yok. Saray Rejimi yıkılana ve bu çete düzeni sona erene kadar mücadelemize devam edeceğiz."