TİP’ten turizm emekçileri için eylem: '10 gün çalışma 1 gün izin köleliktir'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz günlerde kabul edilen ve turizm sektöründe kesintisiz çalışma süresini 6 günden 10 güne çıkaran düzenlemeye tepki gösterdi. TİP üyeleri, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Eylemde, emekçilerin dinlenme hakkının sermaye lehine gasp edildiği vurgulandı.

Basın açıklamasını TİP’li Öğrenci Kolektifleri üyesi Beril Aktaş okudu. Aktaş, “Saray rejimi her geçen gün emekçilerin alnının akıyla kazandığı haklarını hedef almaya emek düşmanı politikalarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen kölelik yasasına göre turizm emekçilerinin kesintisiz çalışma süresi 6 günden 10 güne çıkartıldı. Turizm emekçileri bu yasa öncesinde 6 günlük çalışmanın ardından 1 günlük dinlenme hakkını kullanırken bu kölelik yasasıyla birlikte 10 günlük çalışmanın ardından 1 günlük dinlenme hakkını kullanabilecek. İktidar, emeğin en temel haklarından biri olan tatil hakkına sermaye çıkarları için göz dikmiş durumdadır. Emekçilere ve emeğin kazanılmış haklarına düşman olan saray rejiminin sermayenin çıkarları uğruna yaptığı düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Bugün turizmde başlayan köleleştirme atılımının turizm sektöründen sonra inşaattan madene, büro çalışanlarından ulaşıma her sektöre yaygınlaştırılmak isteneceğini biliyoruz. Dinlenmek, sevdikleriyle vakit geçirmek, tatil yapmak, kendine vakit ayırmak tüm emekçilerin hakkıdır” dedi.

“BAKAN ERSOY’LA HESAPLAŞACAĞIZ”

Emekçilerin bu hakkına göz dikmek ne hukuki olarak ne vicdani olarak kabul edilemeyeceğini belirten Aktaş, “Anayasa Mahkemesi’nin 13 Temmuz 1977 tarihli kararı şunu söyler: ‘’Bir hafta olağan biçimde çalışıp yorulan kimsenin hafta sonunda dinlenmesi, onun insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeyine erişmesi için bugünkü uygarlık dünyasında vazgeçilmez bir koşul sayılmaktadır. İnsanca yaşamanın gerekli koşullarından birisi de olağan biçimde çalışan işçilerin hafta sonu dinlenmesidir. Günü geldiğinde kölelik yasasını kabul edenlerle, yasanın altında imzası bulunanlarla ve ETSTUR’la birlikte birden fazla oteli bulunan, geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya’da çıkan ve ölümle sonuçlanan otel yangının baş sorumlularından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la hesaplaşacağız. Bugün buradan iktidara hatırlatıyoruz: Emekçilerin haklarını yok saydığınız, emekçileri köleleştirmeye çalıştığınız, emeği hedef alan her politikanızda ve hareketinizde karşınızda işçi sınıfının partisini, Türkiye İşçi Partisi’ni bulacaksınız! Bir avuç sermayedarın çıkarı uğruna bu memleketi alın teriyle, emeğiyle var eden emekçilerin haklarını yok sayanlar bilmelidir ki; işçi sınıfının direnerek kazandığı haklardan taviz vermeyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi olarak Bugün turizmde, yarın diğer tüm sektörlerde emekçileri köleleştirmeye çalışan kölelik yasasının peşini bırakmayacağız, kapitalizmin kazanç hırsına canımızı feda etmeyeceğiz” dedi.