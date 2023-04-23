TİP’li Mehmet Aslantuğ’dan Akbelen paylaşımı: Vatan haini olmayı göze alıyorum
TİP Muğla milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan bir video paylaşarak, "Kişisel konforundan vazgeçip kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla Milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağı için kesilen ağaçların olduğu alandan seslendi.
Maden sahasının yarattığı ekoloji tahribata dikkat çeken Aslantuğ, "Ülkenin bugününe ve yarınına değil, halkına ve halkının yararına değil; birilerine çıkar sağlamak üzere böyle bir vahşete tanıklık ediyoruz. Kâh burada Milas ormanlarında, kâh Kaz Dağları'nda, kâh Karadeniz'de ya da yurdun birçok yerinde insan hak ve özgürlüklerin peşine düşen arkadaşlarımız, başkaca dertlere elini uzatan, bedenini uzatan arkadaşlarımız; 'kişisel konforundan' vazgeçip kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz. Yüzlerce köyü, köylüğü; insanın vicdanına emanet doğayı ve diğer canları talan edenlere; vahşi, şahsi çıkarı için çocukların geleceğini çalanlara inat: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kutlu olsun” dedi.
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