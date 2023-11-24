TİP'li Sera Kadıgil: Kadınların kanı elinizde

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

TİP’li Kadıgil, “Kimsesiz çocukları evlat edindirmekle övünüyorsunuz, sonra gidip ‘Evlat edinilen çocukla evlenilebilir’ diyen Diyanet’le protokol üstüne protokol yapıyorsunuz. 9 ayda 24 milyon TL’yi kadınlar ve çocuklar için değil; Diyanet için aktarmışsınız. Çocuk başına Diyanet’e 550 TL verirken anaokulları için çocuk başına destek 489 TL. Kuzuyu kurda emanet ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Cinsel suç mağduru çocuk sayısının 9 yılda 3 katına çıktığını kaydeden CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Doğum yapan 19 yaş altı genç kadın ve kız çocuğu sayısı 2002’den bu yana 2 milyonu aştı. Bu rakamlar sizi ürkütmüyor mu?” diye konuştu.

‘SÖZLEŞME KORUMAZ’MIŞ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik eleştirilerle ilgili “Sözleşmeler insan hayatını korumaz” savunması yaptı.