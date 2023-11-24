TİP'li Sera Kadıgil: Kadınların kanı elinizde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe komisyonunda söz alan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “AKP ve MHP sıraları; sizler ‘kadın-erkek eşitliği’ lafını, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ lafını kullanamadığınız müddetçe bu ülkede öldürülen her kadının katlinde payınız var. Kadın ve erkeğin arasında ‘fıtrat’ diye bir şey koyduğunuz müddetçe katledilen her kadının kanı elinizde” dedi.
TİP’li Kadıgil, “Kimsesiz çocukları evlat edindirmekle övünüyorsunuz, sonra gidip ‘Evlat edinilen çocukla evlenilebilir’ diyen Diyanet’le protokol üstüne protokol yapıyorsunuz. 9 ayda 24 milyon TL’yi kadınlar ve çocuklar için değil; Diyanet için aktarmışsınız. Çocuk başına Diyanet’e 550 TL verirken anaokulları için çocuk başına destek 489 TL. Kuzuyu kurda emanet ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Cinsel suç mağduru çocuk sayısının 9 yılda 3 katına çıktığını kaydeden CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Doğum yapan 19 yaş altı genç kadın ve kız çocuğu sayısı 2002’den bu yana 2 milyonu aştı. Bu rakamlar sizi ürkütmüyor mu?” diye konuştu.
‘SÖZLEŞME KORUMAZ’MIŞ!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik eleştirilerle ilgili “Sözleşmeler insan hayatını korumaz” savunması yaptı.
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