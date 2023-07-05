TİP'ten Meclis'te Can Atalay eylemi: Genel Kurulu terk etmeyeceğiz

Yayınlanma: 05.07.2023 - 22:27

Güncelleme: 05.07.2023 - 22:27

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Baş şunları söyledi:

"Elli üç gündür halkın ve Meclisin iradesi gasbedilmiş durumda, Milletvekilimiz Can Atalay hâlâ Silivride esir tutuluyor. Konuyla ilgili, pek çok milletvekili arkadaşımız dayanışmasını gösterdi. Dayanışma gösteren milletvekillerine, siyasi parti gruplarına teşekkür ediyoruz.

'HATAY HALKININ SABRI TAŞMIŞ DURUMDA'

Biz de konuyu hem kamuoyunda hem Meclis Başkanlığı düzeyinde gündeme getirmek için çaba sarf ettik. Bugün, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil Genel Kurulun gündemine taşıdı. Anayasa’ya açıkça aykırı bir biçimde bir hukuksuzluk devam ettiriliyor. Biz artık buna sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Zaten çok ağır bir deprem yaşamış Hatay halkının sabrı taşmış durumda.

HATAY'DA OTURMA EYLEMİ

Yarın Hatay’ın bütün mahallelerinde, milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler. Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul çalışmaları nedeniyle katılamıyoruz ama onların yanında olduğumuzu göstermek için -şu anda Genel Kurul kapatılacak- Genel Kurulu terk etmeyeceğiz.

Milletvekilimiz Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye’nin her yerinde halkın ve Meclis'in iradesinin gasbedilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz."