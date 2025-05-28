TKH'den NATO tatbikatına karşı sınırda eylem çağrısı: 'NATO elini Ege'den çek!'

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), NATO'nun Yunanistan'a bağlı limanlarda başlattığını duyurduğu askeri tatbikatlara karşı Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda eyleme çağırdı.

TKH'nin eylem için yaptığı "Savaş planlarınızı bozacağız! NATO elini Ege'den çek!" başlıklı açıklamasında şöyle denildi:

"Emperyalizmin silahlı gücü ve dünya barışının önündeki en büyük engellerden biri olan NATO’nun Yunanistan’ın Dedeağaç, Kavala ve Gümülcine limanlarını kullandığı askeri tatbikatını başlattığı duyuruldu. Başta ABD ordusu olmak üzere NATO’ya bağlı bir dizi ordunun katılacağı tatbikatın Türkiye’nin sadece 60 km ötesinde gerçekleşmesi NATO’nun kirli planlarını bir kez daha gündeme getirdiğinin kanıtıdır. Dünyayı kana bulayan, emekçi halkların düşmanı NATO’nun Ege Denizinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatın, bölgede yeni savaş ve çatışma arayışlarıyla doğrudan ilgisi bulunmaktadır."

Açıklama şöyle devam etti:

"Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ABD’nin Ege’de çatışmayı körükleyen adımlarına karşı emekçileri mücadeleye çağırmaktadır. Bu anlamda partimiz, Pazar günü İpsala Sınır Kapısı önünde NATO’nun planlarına karşı buluşacağını ilan eder.

Ege’nin diğer yakasındaki komünistlerin yükselttiği itirazı, ülkemizde de selamlıyor ve NATO’ya karşı mücadelemizi yükseltiyoruz! Ege’nin iki yakasına savaş ve emperyalizm değil, bağımsızlık ve barış hakim olacaktır!"

TKH buluşma yeri ve tarihini Edirne İpsala Sınır Kapısı, 1 Haziran Pazar günü (saat 14.00) olarak duyurdu.



