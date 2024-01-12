TKH seçim tutumunu açıkladı: 'Yağma yok sosyalizm var!'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:33

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:38

Sosyalist solda seçime katılma yeterliliğine sahip partilerden biri olan Türkiye Komünist Hareketi (TKH), 31 Mart yerel seçimlerinde izleyeceği tutumu yazılı bir açıklama yaparak ilan etti.

"Yağmaya, talana, ranta ve haramilerin saltanatına karşı Yağma yok sosyalizm var!" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere sosyalizmin ve emekçi halkın temsilcisi olarak katılacaktır.

Kapitalizmde yerel seçimler sermaye sınıfı ve düzen partileri açısından rant paylaşımının yeniden organize edildiği bir işleve sahiptir. Ancak biz komünistler açısından yerel seçimler, doğrudan sömürücü sınıflara ve rant düzenine karşı politik bir içerik ve hedefle ele alınmaktadır. Bu yaklaşımla seçimlere katılacak olan Partimiz, önümüzdeki yerel seçimleri emekçi sınıfların çıkarları ekseninde ve toplumcu bir yerel yönetim siyasetiyle ele almakta, kapitalizm karşıtı mücadelenin bir aracı ve alanı olarak görmektedir."

TKH seçimde kaç il ve ilçede aday göstereceğini şöyle açıkladı:

İL GENEL MECLİSLERİNE ADAY: 51 ilin İl Genel Meclisi ve 30 büyükşehrin belli başlı ilçelerinde Belediye Meclisi seçimlerine partimiz kendi adı ve adaylarıyla katılacaktır.

80 İL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY: Tunceli dışında 50 il merkezi ile 30 büyükşehir belediye başkanlığına TKH adayları gösterilecektir. Tunceli’de bağımsız aday Hüseyin Aygün’ün desteklenmesi, Belediye ve İl Genel Meclisi’nde ise TKH listelerinden girilmesi karar altına alınmıştır.

EMEKÇİ SEMTLERİNDE EMEKÇİ ADAYLAR: Patnos/Ağrı, Muratpaşa/Antalya, Arsuz/Hatay, İskenderun/Hatay, Aliağa/İzmir, Gebze/Kocaeli, Bağcılar/İstanbul, Ümraniye/İstanbul, Sultanbeyli/İstanbul ve Sultangazi/İstanbul ilçelerinde belediye başkanı adayı çıkarılacak, bu ilçelerde sermayeye ve gericiliğe karşı emekçi halkın dayanışmasının örgütlenmesi ve sosyalizmin güçlenmesi hedefiyle seçim çalışması yürütülecektir.

Bununla birlikte Suruç/Şanlıurfa, Defne/Hatay ve Samandağ/Hatay ile Tunceli’nin ilçelerinde belediye başkanlığı seçimlerinde adaylık süreçleri için değerlendirmeler ve görüşmeler sürdürülmektedir.

MAÇOĞLU DEĞERLENDİRİLİYOR: Tunceli Belediye Başkanlığı’nı yürüten Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi olan Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun İstanbul Kadıköy için ilan edilen adaylığına yönelik Partimizin tutumu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.