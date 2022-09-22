Zelenski: 'Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaya göre, 5 Azov komutanı savaş bitine kadar Türkiye'de kalacak'

22 Eylül 2022 Perşembe, 11:41

Rusya ve Ukrayna dün savaşın başlangıcından bu yana görülen en büyük esir takası kapsamında 300 savaş esirini birbirlerine iade etti. 300 kişinin içerisinde 10 yabancı uyruklu kişi ve bu yılın başında Mariupol kentini uzun süre savunan birliklerin komutanlarının bulunduğu ifade edildi.

Esir takasının zamanlaması sürpriz olarak nitelenirken büyüklüğü de şaşkınlık yarattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah ülkesinin Ukrayna'yı işgale devam etmek için seferberlik ilan ederek Rusya'nın kısa süre içinde işgalden vazgeçmeyeceğinin sinyalini vermişti. Ukrayna'nın Donbas bölgesini kontrol altında tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar da serbest bırakılan bazı esirleri yargılayacaklarını geçen ay açıklamışlardı.

Serbest bırakılan yabancı uyruklu kişiler arasında Ukrayna için savaşırken yakalanarak ölüm cezasına çarptırılan iki Britanyalı ve bir Faslı'nın olduğu belirtildi. Serbest diğer yabancılar arasında üç Britanyalı, iki ABD'li, bir Hırvat ve bir tane de İsveçli kişi bulunuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, takasın Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla gerçekleştiğini, uzun süredir hazırlık yapıldığını ve yoğun bir pazarlık süreci içerdiğini söyledi.

Yardımları için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Zelenski, takas kapsamında serbest bırakılan beş kıdemli Ukraynalı askerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağını ifade etti.

Türkiye'de kalacak olan isimler arasında yoğun çatışmalarda bulunan Azov birliği komutanı yarbay Denys Prokopenko, yardımcısı Svyatoslav Palamar ve 36. Deniz Piyade Tugayı komutanı Serhiy Volynsky bulunuyor.

Takas anlaşması kapsamında Rusya'nın Mariupol'ü ele geçirmesinin ardından esir tutulan 215 Ukraynalı serbest bırakılırken, Ukrayna da Rus uyruklu ve Rusya yanlısı olan Ukraynalı 55 kişiyi gönderdi.

Ukrayna'dan gönderilen isimler arasında yasaklanan Rusya yanlısı siyasi partinin lideri Viktor Medvedchuk da bulunuyor. Medvedchuk Ukrayna'da vatan hainliği ile yargılanıyordu.

Rusya Ukrayna'da desteklediği ayrılıkçı güçlerin bu yıl yargılanacağını açıkladığı kişileri neden serbest bıraktığı ya da takas ile ilgili bir açıklamada bulunmadı

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın serbest bıraktığı Ukraynalı askerlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Rus esaretindeki 188 Azovstal ve Mauripol savunucusunun da olduğu 215 kişiyi geri getirdik: 108 Azov askeri, ulusal muhafızlar, deniz askerleri, sınır muhafızları, polisler, bölgesel savunmacılar, güvenlik servisi çalışanları. Artık güvendeler. Herkesi hatırlıyor ve kurtarmaya çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaya göre, 5 Azov komutanı savaş bitene kadar iyi koşullarda Türkiye’de kalacaklar. Ailelerini görebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, halkımızı özgürleştirme hususundaki öncü rolünden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ukrayna, devletimize yönelik yardımlarından dolayı bir minnettarlık nişanesi olarak 10 yabancı vatandaşı Rus esaretinden kurtardı. Bunlar, 5 Birleşik Krallık vatandaşı, 2 ABD vatandaşı ve Fas, İsveç ve Hırvatistan vatandaşları. Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla evlerine geri dönecekler. Katkıda bulunan herkese gerçekten minnettarım.”

AZOV TABURU KİMDİR?

Ukrayna'nın Ruslar tarafından abluka altına alınan liman kenti Mariupol'u savunanların başında "Azov Taburu" geliyor. "Azov"un merkez karargahı Mariupol'da bulunuyor. Ulusal Muhafızlar'ın bir parçası olan "Azov Taburu" Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir birim.

Azov Taburu, neo-Nazizm ile bağlantılı, neo-Nazi ve SS sembolleri ve kıyafetleri giyen ve neo-Nazi görüşlerini ifade eden üyeleri olan aşırı sağcı bir milis olarak tanımlanıyor.

Nazi sempatizanı olarak bilinen ve grubun Türkiye'de kalacak komutanlarının hangi şartlarda ve nerede kalacaklarına dair bir bilgi yok.