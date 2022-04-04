TKH'den İzmir buluşması: Sol bir program ortaya koymak zorunludur

04 Nisan 2022 Pazartesi, 13:01

Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH), Türkiye’nin bir dizi ilinde yaptığı örgütlenme toplantılarının ardından İzmir'de "Ülkenin komünist partisi yükseliyor" başlığıyla bir buluşma düzenledi.



Bornova Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte TKH'nin İzmir İl Komitesi adına açılış konuşmasını yapan Kenan Doğan, AKP’nin 20 yıllık tahribatına karşı başka bir düzen ve başka bir Türkiye’nin ortaya çıkması gerektiğini belirterek “İşçi sınıfının siyasete, siyasetin işçi sınıfına ihtiyacı var bunun için de emekçilerin, kadınların, gençlerin siyasal temsiliyetini üstlenen güçlü bir komünist partiye ihtiyacı var. TKH, ülkenin gerçek bir komünist partisini kurmak için büyük bir heyecan ve kararlılıkla kollarını sıvamıştır. Bütün dostlarımızı emek, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz" dedi.

"SOL BİR PROGRAM ZORUNLU"

Kenan Doğan'ın ardından konuşan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ise, ülkenin yeni bir komünist partisinin inşa edilmekte olduğunu vurgulayıp Tekerek, “Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, 1920’de Bakü’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin bugünkü devamcısıdır. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ülkenin yeni komünist partisini inşa etmektedir. Partimiz, emperyalizme karşı mücadeleyi sırtlayan bir partidir. Partimiz, gericiliğe karşı laiklik mücadelesi veren bir partidir; sömürüye karşı eşitlik mücadelesi veren bir partidir ve bugün partimiz, gençlerin, kadınların ve emekçilerin örgütlendiği mücadele etmek isteyenlerin kapısını çaldığı bir parti olarak yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan seçimlerde solun izlemesi gereken tavra dikkat çeken Tekerek, “Bugün emekçi sınıfların talep ve özlemleri düzen siyasetinin kanatlarının manipülasyonlarına ve sahte umutlarına kurban edilemez. Halkımız buna mahkûm bırakılamaz. Böylesi bir seçimde komünistlerin, sosyalistlerin ve en genel anlamıyla solun önünde büyük bir görev vardır. ‘Sol bir program’ etrafında bu ülkenin devrimci güçleri ve partileri, yeni bir umudu, alternatifi, programı ortaya koymak zorundadır. Düzen siyasetinin iki kanadı yani Millet ve Cumhur İttifakı sermaye sınıfının öz be öz temsilcileridir. Sağ siyasetin yelpazesinin bir ucundan biri, diğer ucundan diğeri tutmaktadır. Bu sağ siyasetin karşısına adlı adınca sol siyaset çıkmalıdır. Çünkü değiştirse değiştirse bu düzeni işçilerin ve emekçilerin mücadelesi değiştirir. Seçimlerde bu mücadelenin temsilcilerinin bu düzenin karşısına çıkması bir gereklilik ve zorunluluktur" diye konuştu.