TKH'den Kadıköy'de 'Yeni bir Cumhuriyet, Sosyalist Türkiye' yürüyüşü

Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:05

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:05

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla Kadıköy'de yürüyüş eylemi düzenledi.

Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan başlayıp sloganlar eşliğinde Altıyol’da sona eren yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında ilk olarak TKH MK Üyesi Ahmet Tarık Yenil bir konuşma yaptı.

Yenil konuşmasında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlayamıyoruz. Çünkü Cumhuriyeti bitirdiler. Laikliği ayaklar altına aldılar, bağımsızlığımızı bitirdiler. Bu ülkeyi emperyalizmin boyunduruğu altına aldılar. Yüzyıl önce Kurtuluş Savaşıyla ortaya çıkan yurttaşlık, laiklik, bağımsızlık ve kamuculuk bugün itibariyle gerici bir iktidar tarafından ayaklar altına alınmış bitirilmiştir.

"Bu ülkenin patronları sermaye sınıfı yüzüncü yıl gelince Cumhuriyeti hatırladı, onu da kendi marka değerleri için. Bu ülkenin emekçilerini, bu ülkede değer üreten herkesi iliklerine kadar sömürdünüz. Bir araba üretmediniz, metal üretmediniz, bu ülkeyi borsanın finans kapitalist kölesi haline getirdiniz. Ülkenin sermaye sınıfının yatacak yeri yok. Ülkedeki patron sınıfının yatacak yeri yok. Bunu da unutmayalım.”

"HİÇ HEVESLENMESİNLER, KAZANACAĞIZ"

Daha sonra sözü alan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ise yaptığı konuşmada "Bugün bu ülkede sermaye sınıfı, patronlar Cumhuriyet’i lime lime edip midelerine indirdiler. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Emperyalizmden kurtuluş ebetteki kolay olmadı. Kuruluş da kolay olmadı" dedi.

Tekerek şöyle devam etti:

"Bizim kavgamız gericilerle, Cumhuriyet karşıtlarıyla, sermaye sınıfıyla, gericilerle, yobazlarla, bugün dünyayı kana bulayan İsrail’in yanında dizilen ve Filistinli çocukların üzerine bomba yağdıran emperyalistlerledir. Ama hiç heveslenmesinler bu kavgayı 100 yıl önce kazandığımız gibi biz kazanacağız. Çıkışsız mıyız? Kesinlikle hayır. Çünkü biz biliyoruz ki bugün eğer bu ülkeyi sermaye sınıfı yok ettiyse kurtaran da o sermaye sınıfının tam karşısında yer alan işçi sınıfı olacaktır.”