TKP, Defne’de ikinci oldu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:30

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:30

Bu yerel seçimlerde oy oranını düşüren TKP yurt genelinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 0,07’lik oy aldı. Hatay’ın Defne ilçesinde iddialı adayı Hizam Hasırcı ile öne çıkan TKP, yüzde 36.40 alarak ikinci parti oldu.

'KOMÜNİST BAŞKAN'A VEDA'

Tunceli’de 2019 yerel seçimlerinde TKP belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 32,76’lik oy oranıyla birinci olmuştu. TKP’nin Tunceli Belediyesi için aday göstermediği 2024 seçimlerinde ise DEM Parti adayı Cevdet Konak yüzde 39,41 oy alarak şehrin yeni belediye başkanı oldu. Halk tarafından “Komünist Başkan” olarak bilinen Maçoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yüzde 7,82 ile üçüncü sıraya yerleşti.