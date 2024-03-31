Cem Toker oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu Türkiye Komünist Parti'sine (TKP) verdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:08
Cem Toker oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı
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Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, yerel seçimlerde oyunu TKP'ye verdiğini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde kullandığı oy ile ilgili açıklama yapan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, oyunu TKP'ye verdiğini duyurdu. Toker, Gazeteci Enver Aysever'i de etiketleyerek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."

 


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