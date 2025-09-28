TKP'den ABD Büyükelçiliği önünde eylem: 'Dostlarınızla birlikte defolun!'

TKP Ankara İl Örgütü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

"Dostlarınızla birlikte defolun" yazılı bir pankart ve aynı sloganın yükseldiği eylemde çok sayıda polis de görev yaptı.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Karahan, burada yaptığı açıklamada, "Ülkeyi ABD, İngiltere ve İsrail’le birlikte yeni Osmanlıcı heveslerle bataklığa sürükleyen AKP iktidarı, çıkışı yine ABD’de arıyor. Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Trump ile görüşmesi büyük bir başarı olarak pazarlanıyor. Ama biz bunun bu ülke için ne anlama geldiğini biliyoruz" diye konuştu.

Karahan, ABD ile imzalanan anlaşmaların ülkenin kaynaklarının ABD’nin önüne serilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Uçaklardan sıvılaştırılmış doğal gaza kadar milyarlarca dolarlık anlaşmaların faturası emekçilerin sırtına yıkılacak. Öte yandan AKP, Gazze’deki insanlık dışı soykırımın finansörlüğüne de ortak olmaktadır" dedi.

"BU ÜLKENİN KOMÜNİSTLERİ VAR"

Banu Karahan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ülkemizin kaderi Trump’ın ağzından çıkacaklara bağlanmış durumda. Holdinglerin ve tarikatların temsilcileri kendi çıkarları için ülkeyi satışa çıkarmış, ABD ise onlara meşruiyet bahşetmiştir. Biz biliyoruz ki bu anlaşmalar ülkemizin uçuruma yuvarlanması anlamına geliyor. Ama bu ülkenin komünistleri, yurtseverleri var. Bu alçaklığın karşısına dikileceğiz. Bu memleket bizim. ABD ve işbirlikçileri bu topraklardan defolup gidecek."