TKP Diyarbakır İl Örgütü’nden Şeyh Said açıklaması: Cumhuriyet düşmanı, ağalık ve aşiret yanlısı, hilafetçi

Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 09.12.2023 - 14:05

Kayyum yönetiminde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yolu ile Elazığ Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Şeyh Said Bulvarı’ndaki çalışmalara dair sosyal medya hesabından görüntüler paylaşmıştı.

Cumhuriyetin ilk şeriatçı ayaklanmasına öncülük eden gerici Şeyh Said'in adının bulvara verilmiş olması tartışmalara yol açmıştı.

TKP Diyarbakır İl Örgütü de konuya dair yaptığı açıklamada, Şeyh Said için “Cumhuriyet düşmanı, ağalık ve aşiret yanlısı hilafetçi” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır’ın Kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlamak üzere yapılacak yeni yolun isminin Şeyh Sait Bulvarı olacağını duyurdu.

AKP'nin kayyum Belediyesi'nin adını vermeyi düşündüğü kişiyi yakından tanıyalım.

HİLAFET İÇİN İSYAN ETMİŞTİR: Şeyh Sait, Cumhuriyet'e karşı saltanatı Laikliğe karşı hilafeti savunmuş, bu nedenle de 'isyan' etmiştir.

Şeyh Sait Kürtler adına değil, halifelik adına, yurttan kavulmuş saray adına, Vahdettin adına, İngiliz emperyalizmi yararına 'isyan' etmiş bir figürdür. Bugün AKP'li kayyumun yeni yapılacak olan yola Şeyh Sait'in ismini vermesi AKP'nin gerici ve Cumhuriyet düşmanı karakterini gözler önüne sermektedir.

MUSA ANTERLER, YILMAZ GÜNEYLER İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ: Bizler Diyarbakır'ın Komünist Kürtleri olarak kentimizin yollarında, sokaklarında, caddelerinde Cumhuriyet düşmanı, ağalık ve aşiret yanlısı hilafetçilerin isimlerinin değil, aydınlıktan, eşitlikten, bağımsızlıktan, ilerlemeden yana olan Cîgerxwînlerin, Musa Anterlerin, Yılmaz Güneylerin isimlerini yaşatmak için mücadele edeceğiz."