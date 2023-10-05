Adım adım şeriat... Lisede şeyh katılımlı mevlit töreni!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:50

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Fatih İlim ve Yardımlaşma Derneği tarafından ‘Mevlid-i Şerif’ etkinliği düzenlendi.

‘Peygamber torunu’ olarak da tanıtılan Lübnan Seyyitler Cemiyeti Başkanı Şeyh Cemil Halim el-Hüseyni’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi, AKP’li Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri programa destek verenler olarak takdim edildi.

Evrensel'in haberine göre etkinlik alanına lüks bir araçla gelen Şeyh Cemil Halim el Hüseyni’nin konuşma için kürsüye yürüdüğü sırada alandaki herkesin ayağa kalkması dikkat çekti. El Hüseyni konuşmasında “Bu ülkede güvenlik içerisinde yaşadığınız için şükredin. Cennet için çabalayın, halinize şükredin” dedi.

Konuşmasının ardından el Hüseyni lüks aracıyla alandan ayrılırken bu kez sahneye küçük yaştaki çocuklar çıkarıldı.