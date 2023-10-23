Menzil 'şeyh'ine bağlılığını açık etmişti... CHP'li Tezcan'dan Bakan Tekin'e 'Osman Arıkoğlu' soruları

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:15

Aydın Koçarlı'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nun WhatsApp paylaşımında Menzil cemaatinin yeni "şeyh"ine bağlılık yemini ettiği görülmüştü.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Arıkoğlu’nun cemaat bağlantısını ortaya koyan skandal paylaşımını TBMM gündemine taşıdı.

Tezcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt istedi:

“1) Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı hareket eden Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2) Açık bir şekilde cemaat ile ilişkisi ortaya çıkan Milli Eğitim Müdürü’ne çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?

3) Söz konusu Milli Eğitim Müdürü hakkında daha önce açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise nasıl sonuçlanmıştır?

4) Bakanlığınızın, Bakanlık personeli üzerinde cemaat yapılanmasının engellenmesi ile ilgili bir çalışması var mıdır?”

ARIKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI NEYDİ?

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Arıkoğlu'nun ‘Değerli vekil abilerim" diyerek cemaat içine yönelik yaptığı WhatsApp paylaşımında, “bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” ifadeleri bulunuyor.

Arıkoğlu'nun "tövbe metni"nde ise şu sözler yer alıyor:

“Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.”